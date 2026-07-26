Estudiante de Cecati, Javier Muñoz, se destaca en concurso nacional

El talento y la creatividad de Javier Muñoz, estudiante de la especialidad de Electricidad del Cecati, fueron reconocidos a nivel nacional luego de obtener el primer lugar en el Concurso Nacional de Creaciones Educativas.

El joven presentó el proyecto "LB9", una figura de un oso negro elaborada con materiales reciclados utilizados durante sus prácticas de electricidad, con la que buscó demostrar que los objetos pueden tener una segunda utilidad a través de nuevas ideas y perspectivas.

"Mi principal prioridad fue demostrar las segundas oportunidades que existen. Muchas veces pensamos que algún material puede ser deshecho, pero viéndolo desde otro punto de vista puede tener una segunda utilidad", explicó Javier.

El estudiante detalló que para la elaboración de su obra utilizó materiales como alambre recocido y técnicas de conexión aprendidas durante su formación en el aula, además de inspirarse en la fauna de la región, representando al oso negro.

Como parte del reconocimiento obtenido, Javier recibirá un viaje al centro turístico de Oaxtepec, Morelos, y realizará una demostración de su proyecto ante autoridades educativas en la Ciudad de México.

El alumno señaló que, aunque anteriormente había participado en distintos concursos, este reconocimiento representa su primer logro a nivel nacional. "Hay muchos jóvenes que tienen talentos ocultos y es importante que los puedan demostrar", expresó.

A futuro, Javier Muñoz planea continuar con sus estudios y prepararse profesionalmente en la carrera de Derecho, sin descartar la posibilidad de aprovechar la beca que el Cecati le ofreció para cursar otra especialidad mediante horarios flexibles o modalidades sabatinas.

El estudiante destacó que su objetivo es seguir desarrollándose y motivar a otros jóvenes a confiar en sus capacidades y buscar oportunidades para mostrar su talento.