Una persona fallece en accidente en carretera de Arteaga

ARTEAGA, COAH. - Una persona murió tras un accidente múltiple registrado en la carretera Matehuala-Saltillo, en el tramo de Los Chorros, a la salida del túnel con dirección hacia Saltillo.

El percance ocurrió este sábado y provocó el cierre total de la circulación, debido a las labores de atención de los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De manera preliminar, se informó que en el accidente participaron tres tráileres, tres camionetas tipo pick up y un vehículo compacto.

Tras el impacto, uno de los vehículos de carga quedó envuelto en llamas, situación que generó una fuerte movilización de los cuerpos de auxilio en la zona.

Elementos de emergencia realizaron trabajos para atender el accidente y retirar las unidades involucradas, mientras se exhortó a los automovilistas a evitar el tramo de Los Chorros y utilizar rutas alternas.

Las autoridades mantienen las labores correspondientes para determinar las causas del choque y continuar con las investigaciones del hecho.