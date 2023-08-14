Convoca Ciénegas concurso de dibujo

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Departamento de Arte y Cultura ha convocado a los niños, niñas y adolescentes de Cuatro Ciénegas al concurso de dibujo que el Museo Biblioteca Pape de Monclova ha dirigido a toda la región centro-desierto.

La directora Mónica García Villarreal manifestó qué hay una muy buena coordinación del Ayuntamiento local con el museo biblioteca Pape AC por lo que han hecho importantes acciones en favor de promover este espacio histórico y cultural.

Al extender la convocatoria del concurso de dibujo a los niños y jóvenes de Cuatro Ciénegas dijo que los interesados en participar podrán dirigirse a este departamento para apoyarles en el registro y lo necesario para ser parte del certamen “Bestiarios y Zoología Fantástica”.

Requisitos: Pueden participar niños desde los 6 hasta los 17 años de edad en dos categorías. 1. categoría infantil, de 6 a 12 años; 2. Categoría juvenil, de ñ 13 a 17 años de edad; El tema del certamen son los bestiarios y la zoología fantástica, de manera libre.

Premios para cada categoría, consta de un diploma y tarjeta de consumo en sucursales de la tienda Office Depot por valor de las siguientes cantidades:

Primer lugar: 7 mil pesos. Segundo lugar: 5 mil pesos El tercer lugar: 3 mil pesos.