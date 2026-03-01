Lanza el IEC revista "Huella Coahuila"

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) lanzó una convocatoria abierta para integrar el primer número de Huella Coahuila, revista institucional que verá la luz en junio de este año y que busca convertirse en un espacio plural de análisis y expresión en torno a la democracia y los derechos político-electorales. La invitación está dirigida a personas mexicanas de todas las edades, desde niñas, niños y adolescentes hasta personas adultas mayores, así como a organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, instituciones académicas y de investigación y a los Organismos Públicos Locales Electorales. Quienes deseen participar podrán enviar trabajos en distintos formatos. La convocatoria contempla propuestas de arte electoral, como caricatura, fotografía, ilustración, diseño digital e historieta; además de artículos de divulgación, análisis teórico, opinión, crónica, ensayo y reportaje. También se recibirán textos de literatura con temática electoral, entre ellos cuento, poesía y reseñas de obras literarias, televisivas o cinematográficas. El IEC destacó que este proyecto editorial ha contado con la intervención de la ciudadanía desde su gestación. Primero, mediante la selección del nombre de la revista; después, con la elección del diseño de la portada del número inaugural; y ahora, con la apertura para integrar contenidos que nutran su primera edición. El plazo para la recepción de colaboraciones permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Las bases completas pueden consultarse en el sitio oficial del instituto. Durante la presentación realizada el 27 de febrero en las instalaciones del Comité Distrital Electoral 09, en Torreón, el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, señaló que este tipo de ejercicios editoriales fortalecen la vida democrática al abrir espacios para que la ciudadanía comparta ideas, experiencias y propuestas. A su vez, la consejera electoral Layla Karina Miranda Girón, presidenta de la Comisión Editorial y de Difusión de la Cultura Democrática, explicó que la revista pretende enriquecer la oferta de publicaciones especializadas en derechos político-electorales, además de impulsar la educación cívica y promover una participación informada en la entidad.