Saltillo: Javier Díaz anuncia limpieza y rescate de callejones en Miguel Hidalgo

Al acudir a supervisar los trabajos que realizan las cuadrillas del programa "Aquí Andamos" en el fraccionamiento Miguel Hidalgo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció una estrategia de rescate de los callejones con el fin de que sean aprovechados de forma positiva y con ello se mejore la calidad de vida de la gente.

Díaz González apuntó que, además de la limpieza de estos espacios, también se aplicará pintura y se instalarán luminarias, así como se involucrará a las y los vecinos en las tareas de conservación de estos lugares para su beneficio.

"El objetivo es que estos callejones sean utilizados de una buena forma por parte de la población; esto va a repercutir en una mayor calidad de vida de las familias que habitan esos sectores, ya que se mejora su entorno", comentó el alcalde de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Javier Díaz comentó a los vecinos del fraccionamiento Miguel Hidalgo que la estrategia de mejora y rescate de callejones comienza con el que se ubica entre las calles 32 y 9 de ese sector.

El diputado local, Álvaro Moreira Valdés, comentó a los vecinos la importancia de apropiarse de estos espacios para evitar que sean utilizados de mala manera y que, por el contrario, los usen para beneficio de todos.

"Estos callejones, deben ser espacios cuidados por las y los vecinos; cuando la comunidad se apropia de ellos, se evita su mal uso y se mejora el entorno para todas las familias", expresó Moreira Valdés.