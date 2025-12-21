Edgar Omar Puentes Montes presenta programa de apoyo a deportistas en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo informó que a partir de 2026 se brindarán apoyos económicos a deportistas con destacadas actuaciones en el alto rendimiento, con el objetivo de fortalecer su participación en competencias fuera de la ciudad.

El director del Instituto, Edgar Omar Puentes Montes, explicó que no se trata de un programa de becas como tal, sino de un esquema de apoyo dirigido a equipos y atletas que representen a Saltillo en eventos deportivos de carácter estatal, nacional o internacional.

Dichos apoyos serán otorgados por el municipio, de acuerdo con las necesidades de cada competencia.

Puentes Montes detalló que actualmente se trabaja en la definición de los montos, los cuales variarán según el tipo de evento y la cantidad de participantes.

Añadió que la intención es presentar oficialmente el programa y todos sus lineamientos entre el 12 y el 14 de enero, en el marco del arranque de las academias deportivas municipales.

¿Qué declaró el presidente municipal sobre el apoyo a deportistas?

Este anuncio se da tras las declaraciones del presidente municipal, Javier Díaz González, donde reafirmó el compromiso de su administración de apoyar de manera total a los deportistas que asistan a competencias fuera de Saltillo, como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo deportivo y proyectar a la ciudad en escenarios de mayor nivel competitivo.