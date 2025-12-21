Miguel Ángel Garza Félix informa sobre certificación de Policía Saltillo

Saltillo, Coah.- El proceso de certificación de la Policía Municipal de Saltillo ante la agencia estadounidense CALEA avanza en tiempo y forma y permitirá a la corporación elevar sus protocolos de actuación hacia estándares internacionales y mejorar el servicio de seguridad pública en la capital de Coahuila.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el alcalde Javier Díaz González tiene como meta mejorar los procesos internos y externos del desempeño policial en Saltillo.

La certificación abarca a toda la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a sus corporaciones y agrupamientos especializados, dijo.

"Nuestra policía ya es una de las mejores de México. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana presentada por el INEGI la ubica entre las policías municipales más efectivas y confiables de todo el país.

"La Policía Saltillo tiene un desempeño que cuenta constantemente con el reconocimiento en medios por sus actuaciones rápidas y por su proximidad social. Esta certificación continuará el impulso en la mejora continua", destacó el Comisionado.

CALEA es la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, un organismo estadounidense e internacional que certifica a las corporaciones policiales que cumplen con los más altos estándares en materia de seguridad, transparencia y atención ciudadana.

Contar con el sello de acreditación implica que los procesos y metodologías estén alineados a estándares internacionales, lo que coloca a la Comisaría a la par de las mejores corporaciones de aplicación de la ley en el norte del continente americano.

Garza Félix informó que el próximo año, en los meses de enero y marzo, la Comisaría será auditada por los miembros del servicio de cumplimiento de CALEA, lo cual representa la última fase para obtener la prestigiosa acreditación.