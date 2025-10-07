FORTALECE C4 COORDINACIÓN CON GANADEROS DE LA REGIÓN CENTRO

En un trabajo coordinado la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila con la Fiscalía General del Estado fortalecen el trabajo en prevención de robo de ganado, así como herramientas tecnológicas que garanticen una procuración de justicia.

Monclova, Coahuila de Zaragoza. 7 de octubre de 2025.-

Con el objetivo de prevenir el robo de ganado en la Región Centro, el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública, entregó 5 cámaras de videovigilancia de alta tecnología para reforzar la prevención en zonas rurales.

Luis Ángel Estrada Picena, Comandante Regional de la Policía Estatal y Fernanda Chaires, Directora del C4, fueron quienes hicieron la entrega del equipo, el cual ayudará a que las zonas rurales tengan un sistema que ayude a los elementos a actuar de manera rápida y oportuna.

El trabajo de coordinación con las asociaciones ganaderas son producto de los trabajos que realiza el Fiscal General, Federico Fernández Montañez, en conjunto con la Policía Estatal, siendo esta la base de los mejores resultados en materia de seguridad de la entidad.

Gladis Ayala, Presidenta de la Asociación Ganadera de San Buenaventura, como Ramiro Ballesteros, quien dirige la de Monclova, destacaron la sinergia de ganaderos y autoridad para juntos no permitir el robo de ganado y castigar legalmente a quienes delincan.

Así mismo, Luis Ángel Estrada, señaló que por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez, los operativos de revisión de ganado para garantizar la propiedad por parte de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se mantienen.

Miguel Ángel Medina, Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, asistió en representación del Fiscal General.