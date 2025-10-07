Secundaria 85 de Castaños recibe libros en macrotipo para alumnos con debilidad visual

Castaños, Coahuila.– La Secundaria General No. 85 de Castaños fue beneficiada con un paquete de libros en formato macrotipo, enviados por la Secretaría de Educación para estudiantes que presentan debilidad visual.

El director del plantel, Eduardo Méndez, explicó que este material se distingue por tener un tamaño de letra más grande que el de los libros de texto convencionales, lo que facilita la lectura a alumnos que requieren lentes especiales o que tienen baja visión.

"Estos libros llegan de manera gratuita y representan un gran apoyo para los jóvenes que, pese a sus limitaciones visuales, pueden seguir con sus estudios en igualdad de condiciones", destacó el directivo.

El material fue recibido a través de Correos de México, sin necesidad de recurrir a paqueterías privadas, garantizando así que los ejemplares llegaran de forma accesible y sin costo adicional.

Méndez subrayó que este tipo de acciones refuerzan la inclusión educativa y permiten que los estudiantes con debilidad visual continúen con su formación académica de manera integral.