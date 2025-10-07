Celebran inauguración y premiación de la Liga Femenil en Nava

NAVA, COAH. — Con gran entusiasmo y ambiente festivo, se llevó a cabo la inauguración y premiación de la Liga Femenil de Futbol, un evento que reunió a jugadoras, familias y vecinos para celebrar el talento, la disciplina y el esfuerzo de todas las participantes.

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a destacadas futbolistas por su desempeño en la cancha, así como por su compromiso con valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto y el compañerismo.

La comunidad aplaudió con orgullo el esfuerzo de las deportistas, reconociendo la pasión y dedicación que demuestran en cada encuentro, y resaltando la importancia de seguir impulsando espacios inclusivos para el desarrollo deportivo de las mujeres.

Más allá de la competencia, la Liga Femenil se consolida como un proyecto que fortalece el tejido social, promueve la participación activa de las mujeres en el deporte y refuerza el espíritu de unidad y crecimiento comunitario en Nava.