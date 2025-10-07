Fumigan panteón municipal en Nava para prevenir brotes de dengue

NAVA, COAH. — Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 02 de Ciudad Acuña llevó a cabo labores de fumigación en el Panteón Municipal "Sagrado Corazón de Jesús", con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca proteger la salud de la población y mantener los espacios públicos más limpios y seguros, especialmente durante la temporada en la que aumentan los riesgos de contagio por picaduras.

Las autoridades sanitarias exhortan a la ciudadanía a mantener patios, azoteas y terrenos limpios, libres de agua estancada y recipientes que puedan convertirse en criaderos del mosquito, como llantas, cubetas, botellas o macetas.

La prevención del dengue es una tarea compartida, por lo que se invita a la población a sumarse activamente a estas acciones en beneficio de toda la comunidad.