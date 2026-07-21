Policía Escolar mpulsa comunicación y seguridad en escuelas con nueva estrategia

La Coordinación de Policía Escolar solicitó a los directores de escuelas incorporar a las personas que realizan guardias en los planteles durante el periodo vacacional a los grupos de Vecinos Vigilantes, con el objetivo de fortalecer la comunicación con las autoridades y reforzar la seguridad.

La coordinadora de Policía Escolar, Antonia Rodríguez, explicó que esta estrategia permitirá que quienes permanecen al cuidado de las escuelas puedan reportar de inmediato cualquier situación sospechosa y recibir apoyo de las corporaciones de seguridad.

Indicó que durante los recorridos nocturnos los elementos revisan los planteles y, cuando detectan personas realizando guardias, les recomiendan salir e identificarse para evitar confusiones y garantizar su seguridad. "Les pedimos que se reporten porque al final de cuentas es la Policía la que está realizando los recorridos. También es por la seguridad de ellos, ya que permanecer solos dentro de una escuela durante la madrugada representa un riesgo", señaló.

Rodríguez informó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes en los planteles educativos y destacó que existe coordinación con instituciones desde nivel preescolar hasta preparatoria.

Añadió que la vigilancia se reforzó en la Secundaria General No. 5 "Harold R. Pape", donde las patrullas realizan recorridos perimetrales y permanecen por periodos de hasta media hora debido a que una parte de la barda fue sustituida por una malla, lo que incrementa la vulnerabilidad del inmueble.

Asimismo, explicó que este plantel fue incorporado recientemente al programa Vecinos Vigilantes, luego de confirmar que pertenece al municipio de Frontera, ya que anteriormente se creía que correspondía a Monclova y no estaba incluido en el esquema preventivo.