Protección Civil responde a incendio en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un cortocircuito provocado al calentar agua con una resistencia eléctrica ocasionó un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Socorro, en la colonia Buenos Aires, dejando únicamente daños materiales.

El director de Protección Civil Municipal, Víctor Guajardo Loo, informó que el siniestro fue atendido de manera oportuna por los cuerpos de emergencia, evitando que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.

La propietaria de la vivienda fue identificada como María Remedios N, quien resultó ilesa, tras estos hechos que alertaron a los vecinos del sector en la cabecera municipal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fuego consumió diversa ropa y enseres domésticos que se encontraban al interior de la vivienda, sin que se registraran pérdidas humanas.

Personal de Protección Civil realizó la inspección correspondiente para determinar las causas del incidente, confirmando que el origen fue un cortocircuito derivado del uso de una resistencia para calentar agua.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones en el uso de aparatos eléctricos y conexiones improvisadas, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo el patrimonio y la integridad de las familias.