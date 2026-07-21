El Pato Merlín disparó la venta de "cachitos" de la Lotería Nacional en Monclova.

Aunque el Mundial 2026 ya concluyó, el furor por el Pato Merlín continúa. El billete de la Lotería Nacional con la imagen del personaje se ha convertido en el más vendido en los expendios oficiales desde que comenzó a ofrecerse el pasado viernes.

De acuerdo con las encargadas de los establecimientos autorizados para la venta de billetes, la edición con el Pato Merlín ha registrado la mayor demanda desde su llegada, superando incluso a otro diseño con la imagen de un perro, emitido con motivo de la conmemoración del Día del Perro.

Las vendedoras señalaron que prácticamente todos los días los clientes preguntan por el billete del popular personaje, cuya imagen se volvió viral durante el Mundial 2026 y las celebraciones realizadas en la Ciudad de México, donde apareció recorriendo las calles vestido con uniforme de futbolista.

Indicaron que muchos compradores no solo buscan participar en el sorteo, sino también conservar el billete como un recuerdo del Mundial y del fenómeno que representó el Pato Merlín durante la justa deportiva.

El billete tiene un costo de 40 pesos y corresponde al Sorteo Superior 2891, programado para celebrarse el próximo viernes 24 de julio, por lo que todavía permanece disponible en los expendios oficiales, aunque su alta demanda ha provocado una rápida salida de los mostradores.