Aumenta crisis de salud mental en Múzquiz este año

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Región Carbonífera acumula al menos 12 suicidios en lo que va del presente año 2026, de acuerdo con un recuento hemerográfico basado en indicativos oficiales.

El caso más reciente se registró la tarde del lunes en el municipio de Múzquiz, donde perdió la vida un integrante de la tribu Negros Mascogos, información que en su momento fue proporcionada por el Delegado de la Fiscalía General del Estado Lic. Diego Garduño Guzmán.

Los factores que con mayor frecuencia se relacionan con este tipo de hechos son la depresión, la ansiedad, los problemas familiares y el consumo de alcohol o sustancias ilícitas, aunque corresponde a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.

Cabe señalar, para atender esta problemática, dependencias estatales y municipales desarrollan estrategias de prevención enfocadas en la salud mental y la detección oportuna de personas en situación de riesgo.

Entre las instituciones que participan en estas acciones se encuentran Inspira Coahuila, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, las corporaciones de Seguridad Pública Municipal y propiamente la Fiscalía General del Estado de Coahuila, mediante programas, pláticas preventivas y actividades de orientación dirigidas a distintos sectores de la población.

El recuento hemerográfico indica que Múzquiz concentra el mayor número de suicidios registrados durante el presente año en la Región Carbonífera, seguido por Sabinas y San Juan de Sabinas.

Especialistas en salud mental reiteran el llamado a la población para buscar apoyo profesional ante síntomas de depresión, ansiedad o crisis emocionales, al considerar que la atención oportuna y las redes de apoyo son fundamentales para prevenir este tipo de desenlaces.