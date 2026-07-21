Laura Jiménez da inicio a Cursos de Verano 2026 en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH. - Con la participación de cerca de 40 niñas y niños, este martes iniciaron los Cursos de Verano 2026 en la Casa de la Cultura "Carmelita Elizondo de Ancira", evento encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Durante el arranque de las actividades, la presidenta municipal destacó que el programa busca ofrecer a la niñez espacios seguros donde puedan aprender, desarrollar su creatividad y fortalecer sus habilidades mediante actividades artísticas y recreativas.

"Nuestras niñas y niños vivirán semanas llenas de aprendizaje, creatividad y diversión, a través de clases de pintura, música y otros talleres, teniendo la oportunidad de desarrollar su talento, despertar su imaginación y descubrir nuevas habilidades mientras se divierten", expresó la edil.

Por su parte, el director de la Casa de la Cultura, Efraín García Reyes, informó que, durante el curso los participantes realizarán actividades artísticas, culturales, educativas y lúdicas, diseñadas para fomentar el aprendizaje y la convivencia entre los menores.

Precisó que, en esta edición se inscribieron cerca de 40 estudiantes, quienes recibirán atención por parte del personal de la institución en un horario de 10:00 de la mañana a las 12:00 horas, los martes y miércoles durante vacaciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer el desarrollo integral de la niñez mediante espacios de formación cultural que promuevan el talento, la creatividad y el aprovechamiento del periodo vacacional.