Jesús Javier Flores Rodríguez coordina seguridad con FGR en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – El alcalde de San Buenaventura, Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez, participó en una reunión regional de coordinación con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), encuentro en el que se abordaron temas de colaboración institucional y seguridad para los municipios de la región Centro-Desierto.

Durante la reunión, el edil reconoció la participación del subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado, quien acudió en representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. "Sostuvimos una reunión con el Mtro. Ramón Badillo, fiscal federal en Coahuila de la FGR. Durante el encuentro, presentó oficialmente ante las autoridades municipales al Mtro. Francisco Xavier Quirino, subdelegado de la FGR en Monclova. Agradecemos este acercamiento y reiteramos nuestra disposición para trabajar en coordinación", expresó Javier Flores.

En este encuentro también estuvieron presentes el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, y la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez, así como autoridades de la región Centro-Desierto.

El Gobierno Municipal de San Buenaventura refrenda su disposición de mantener una estrecha coordinación con las instancias estatales y federales, fortaleciendo los canales de comunicación y colaboración en beneficio de la seguridad y tranquilidad de las familias.