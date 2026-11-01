Tres muertos y cuatro heridos tras accidente en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Tres personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este sábado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, donde un automóvil volcó y terminó sobre una camioneta que circulaba en sentido contrario.

El percance ocurrió cerca de las 03:00 horas, en las inmediaciones de la colonia La Salle y el bulevar Isidro López Zertuche. En el vehículo involucrado, un MG rojo, viajaban siete jóvenes —tres mujeres y cuatro hombres— de entre 20 y 25 años.

Según los primeros reportes, la unidad se desplazaba hacia el oriente a velocidad excesiva. Al intentar efectuar un retorno, el conductor habría perdido el control, impactó contra la guarnición de la banqueta y salió proyectado hasta caer sobre una Chevrolet Trax que transitaba por el carril contrario.

La camioneta era conducida por una mujer de aproximadamente 50 años, quien también requirió atención médica tras el choque.

La fuerza del impacto provocó que el conductor del automóvil MG y dos mujeres que viajaban en la parte trasera murieran en el lugar, al quedar prensados por la propia unidad. Los otros ocupantes sufrieron distintas lesiones.

Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y emplearon equipo hidráulico para liberar a las personas atrapadas. Una de las mujeres lesionadas fue trasladada en código rojo a la Clínica 2 del IMSS, mientras que los tres hombres fueron distribuidos en diferentes hospitales para recibir atención médica.

La conductora de la Chevrolet Trax también fue atendida por los servicios de emergencia. De acuerdo con los primeros informes, su estado de salud no era de gravedad.

Elementos de la Policía y Tránsito Municipal suspendieron totalmente la circulación en ese tramo del periférico para facilitar las maniobras de rescate y las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de indicios y dispuso el traslado de los tres cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicarán las necropsias de ley.

Testigos señalaron que el conductor del MG presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y sin las debidas precauciones. Esta versión forma parte de las indagatorias, por lo que la carpeta de investigación permanece abierta para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.