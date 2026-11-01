Fiscalía General del Estado realiza cateo en Saltillo por corrupción de menores

SALTILLO, Coah. - Una investigación iniciada a partir de información compartida por autoridades de Estados Unidos derivó en un cateo en el fraccionamiento Residencial Los Molinos, en Saltillo, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró un inmueble relacionado con posibles delitos de corrupción de menores y pornografía infantil.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se originó luego de que agencias norteamericanas notificaran sobre la detención reciente de un hombre en Del Río, Texas, por su probable participación en la producción y almacenamiento de material sexual vinculado con menores de edad, así como por posibles conductas de abuso y explotación infantil.

A partir del intercambio de información e inteligencia entre instituciones de ambos países, las autoridades coahuilenses identificaron una propiedad que podría estar relacionada con la investigación y solicitaron la intervención judicial para realizar la diligencia.

El inmueble permanecerá bajo aseguramiento ministerial mientras concluyen las inspecciones, los peritajes y demás actuaciones necesarias. La Fiscalía precisó que los resultados y los indicios obtenidos durante el cateo forman parte de una carpeta de investigación confidencial, por lo que no se dieron a conocer mayores detalles.

La diligencia fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía estatal, con apoyo de la Policía Estatal, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

La institución indicó que estas acciones se desarrollan dentro del Modelo de Seguridad Coahuila, basado en la coordinación entre corporaciones y el intercambio de información para atender investigaciones y combatir posibles actividades delictivas.

Con este operativo, suman 644 cateos realizados en distintos municipios de la entidad como parte de dicha estrategia. Según la Fiscalía, estas intervenciones contribuyen a mantener a Coahuila entre los estados con mejores indicadores de percepción de seguridad.