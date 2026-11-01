Javier Díaz González supervisa bacheo y limpieza en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó este viernes los trabajos de bacheo, limpieza y embellecimiento urbano que corresponden al programa "Aquí Andamos", el cual se fortaleció con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Díaz González comentó que el objetivo de estos trabajos es mejorar la infraestructura y la imagen urbana en todos los sectores de la ciudad, por lo que se incrementó el número de cuadrillas.

"Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de Saltillo, fortalecimos este programa ´Aquí Andamos´ y ahora contamos con más cuadrillas para poder llegar a todos los sectores de la ciudad", comentó el alcalde.

Díaz González supervisó los trabajos de bacheo que se realizaron en la colonia El Toreo, particularmente en el bulevar Acueducto, esquina con la calle Arcángel.

Ahí dio a conocer que las cuadrillas de bacheo trabajan en los diferentes sectores de la ciudad, atendiendo los reportes de la ciudadanía, tanto en bulevares principales como al interior de las colonias.

En ese lugar fue abordado por vecinas y vecinos del sector, quienes le manifestaron algunos asuntos que les generan inquietud, por lo que Díaz González se comprometió a atender esas peticiones.