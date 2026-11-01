Javier Díaz González promueve bienestar animal en Saltillo

Saltillo, Coah. - Como parte de las acciones del alcalde Javier Díaz González para fortalecer el bienestar animal y promover la tenencia responsable, el Gobierno Municipal llevó a cabo con gran éxito la Jornada de Atención para Seres Sintientes en las instalaciones del Centro Comunitario Omega.

Este viernes, personal del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS) brindó diversos servicios veterinarios a perros y gatos, entre ellos desparasitación, esterilización y aplicación de vacunas, a fin de contribuir a la prevención de enfermedades y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.

Familias del sector acudieron a este lugar, ubicado en la calle Alfa, entre Cuarta y Segunda, para recibir orientación sobre el cuidado y protección de los seres sintientes que forman parte de la familia.

El alcalde Javier Díaz señaló que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsan estrategias de atención y bienestar en distintos sectores de la ciudad, para que cada vez más familias puedan acceder a estos servicios y contribuir al cuidado responsable de los seres sintientes.

El CEBISS mantiene sus jornadas itinerantes de atención veterinaria en diferentes puntos de la capital de Coahuila para facilitar el acceso de las familias a estos servicios, además de promover la prevención, el cuidado responsable y la protección de los seres sintientes.