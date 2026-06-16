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Coahuila

Nava brilla en el Estatal de Gimnasia Rítmica 2026 con 25 medallas y tres campeonas

El municipio fue sede del Décimo Campeonato Estatal, donde las atletas locales destacaron con una sólida actuación que las colocó entre las mejores delegaciones de Coahuila.

Por Alberto Ibarra Riojas - 16 junio, 2026 - 12:49 p.m.
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      NAVA, COAH.- El talento deportivo local destacó durante el Décimo Campeonato Estatal de Gimnasia Rítmica 2026, celebrado en Nava y que reunió a representantes de distintos municipios de Coahuila en una jornada marcada por la disciplina, el esfuerzo y la sana competencia.

      El evento y su participación

      En esta edición participaron 38 gimnastas de nivel formativo y 22 de alto rendimiento, quienes demostraron sus habilidades en diversas pruebas ante la presencia de jueces estatales, nacionales e internacionales.

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      Las atletas de Nava tuvieron una actuación sobresaliente al conquistar un total de 25 medallas, distribuidas en 18 de oro, tres de plata y cuatro de bronce, consolidándose entre las delegaciones más destacadas del certamen.

      Reconocimiento a las campeonas

      Además, la academia Gymnasti-K Nava logró coronar a tres campeonas estatales, resultado del trabajo constante, la preparación y el compromiso de las deportistas y sus entrenadores.

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      Familiares y asistentes reconocieron el desempeño de todas las participantes, quienes representaron con orgullo a sus municipios y contribuyeron al fortalecimiento de la gimnasia rítmica en el estado.

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