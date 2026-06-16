Nava brilla en el Estatal de Gimnasia Rítmica 2026 con 25 medallas y tres campeonas

NAVA, COAH.- El talento deportivo local destacó durante el Décimo Campeonato Estatal de Gimnasia Rítmica 2026, celebrado en Nava y que reunió a representantes de distintos municipios de Coahuila en una jornada marcada por la disciplina, el esfuerzo y la sana competencia.

El evento y su participación

En esta edición participaron 38 gimnastas de nivel formativo y 22 de alto rendimiento, quienes demostraron sus habilidades en diversas pruebas ante la presencia de jueces estatales, nacionales e internacionales.

Las atletas de Nava tuvieron una actuación sobresaliente al conquistar un total de 25 medallas, distribuidas en 18 de oro, tres de plata y cuatro de bronce, consolidándose entre las delegaciones más destacadas del certamen.

Reconocimiento a las campeonas

Además, la academia Gymnasti-K Nava logró coronar a tres campeonas estatales, resultado del trabajo constante, la preparación y el compromiso de las deportistas y sus entrenadores.

Familiares y asistentes reconocieron el desempeño de todas las participantes, quienes representaron con orgullo a sus municipios y contribuyeron al fortalecimiento de la gimnasia rítmica en el estado.