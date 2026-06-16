Nava lanza campaña de barrido contra el gusano barrenador para proteger al sector ganadero

NAVA, COAH.- Productores ganaderos de Nava podrán participar en una campaña de barrido contra el gusano barrenador, una medida preventiva que busca fortalecer la sanidad animal y proteger una de las actividades económicas más importantes de la región.

La jornada contempla la aplicación gratuita de desparasitantes a base de Doramectina e Ivermectina, productos utilizados para prevenir y controlar problemas que pueden afectar la salud del ganado.

La campaña de desparasitantes se llevará a cabo el 16 de junio en Nava.

Las acciones iniciarán el próximo 16 de junio a partir de las 9:00 horas, por lo que se invita a los productores a registrarse previamente en las oficinas de Fomento Agropecuario para acceder a este beneficio.

Los productores deben registrarse en Fomento Agropecuario para participar.

Ganaderos de la localidad destacaron la importancia de este tipo de campañas preventivas, ya que contribuyen a reducir riesgos sanitarios, mejorar las condiciones de los hatos y fortalecer la productividad del sector pecuario.

La iniciativa busca mejorar la salud del ganado y la productividad en la región.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para mantener la vigilancia sanitaria y prevenir la presencia de plagas que puedan representar una amenaza para la actividad ganadera de la región.