Sari Pérez asiste a la entrega del Centro Integral de Seguridad en Frontera, Coahuila

Para continuar cumpliendo con su compromiso de blindar la seguridad de Frontera, Sari Pérez asistió a la entrega del Centro Integral de Seguridad de la Región Centro. En el evento, la alcaldesa acordó con el gobernador Manolo Jiménez seguir coordinando estrategias para reforzar el ambiente de tranquilidad y paz que los fronterenses hoy disfrutan.

La mandataria municipal coincidió con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en señalar que la seguridad es uno de los distintivos de la Región Centro y de todo Coahuila. Asimismo, apuntó que las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo estatal en materia de seguridad se han traducido en mayor confianza ciudadana, estabilidad social y desarrollo económico.

"Si no tenemos seguridad, se pierden muchas cosas; la principal es la paz que nos permite avanzar como sociedad, y seguir siendo un municipio atractivo para las inversiones", expresó Pérez Cantú.

El Centro Integral será un punto estratégico de vigilancia y coordinación operativa que sumará tecnología, capacidad de respuesta y prevención a la labor diaria de las corporaciones municipales y estatales. Con esta infraestructura, se fortalece el sistema de protección de la población y se garantizan condiciones propicias para el bienestar colectivo.

Frontera reafirma así su compromiso con la seguridad como prioridad absoluta, en alianza con el Gobierno del Estado, demostrando que cuando existe voluntad, coordinación y visión compartida, se construyen municipios más fuertes con orden y rumbo para un mejor presente y futuro.