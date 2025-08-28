CONCANACO Servytur impulsa economía local con 'Viernes Muy Mexicano'

NUEVA ROSITA, COAH.- La Licenciada Alhira Reséndiz, Coordinadora Vicepresidenta Estatal de CONCANACO y Presidenta de la CANACO en el Municipio de San Juan de Sabinas, presenció el anuncio nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con el programa "Viernes Muy Mexicano" a través de la conferencia matutina "La Mañanera" de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de la CONCANACO Servytur México, encabezada por su presidente nacional, Dr. Octavio de la Torre, se dio a conocer este importante y trascendental proyecto, una iniciativa que pone en primer plano, los negocios familiares como motor de la economía local, promoviendo el consumo responsable en este país.

La licenciada Alhira, expresó que, dicha estrategia representa una gran oportunidad para visibilizar y fortalecer los negocios familiares en la entidad Coahuilense.

"En Coahuila sabemos lo que significa trabajar en familia; cada pequeño comercio representa esfuerzo, sueños y futuro para nuestras comunidades. Sumarnos a ´Viernes Muy Mexicano´, es apostar por nuestra identidad y por un desarrollo económico con rostro humano", señaló.

Dicho proyecto, es una activación nacional que, tendrá lugar el último viernes de cada mes, en comercios formales de todo el país, con promociones, experiencias locales y participación de empresas familiares, buscando incentivar que las familias mexicanas elijan productos y servicios nacionales en establecimientos de confianza, ante lo cual, el registro de negocios ya está abierto.

En cuanto a la mecánica del programa, los comercios participantes portarán el distintivo "Aquí se Vive un Viernes Muy Mexicano", un código QR permitirá acceder a un mapa digital para localizar los establecimientos, además, las cámaras afiliadas brindarán acompañamiento en crédito, capacitación y digitalización, fortaleciendo el tránsito hacia la formalidad.

Y, en cuanto a los beneficios del programa, las familias tendrán accesos a mejores precios y experiencias cercanas, los negocios familiares tendrán mayor visibilidad, arraigo y flujo de clientes, en cuanto al beneficio para el país, será de gran impulso al empleo local, fortaleciendo la seguridad comunitaria y mayor recaudación territorial.

"Este esfuerzo se integra a la visión de economía con rostro humano, alineada al enfoque de prosperidad compartida y desarrollo con bienestar que impulsa el Gobierno Federal, -México está de Moda- y queremos que esté de moda también entre los mexicanos", recalcó De la Torre.

Asimismo se anunció que, el 4 de septiembre se presentará la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF) y el 26 de septiembre se celebrará la primera jornada nacional de "Viernes Muy Mexicano".

La licenciada Reséndiz, por su parte, reiteró la invitación a los empresarios de la Región Carbonífera y de todo el estado a registrarse en esta gran iniciativa nacional.

"Es momento de abrir las puertas de nuestros negocios al país entero, unidos los comercios familiares de México, podemos demostrar que somos el verdadero corazón de nuestra economía", abundó.

Por lo anterior, la CONCANACO Servytur hace un llamado a familias, empresarios y gobiernos locales a sumarse a esta causa que fortalece identidad, economía y comunidad desde el corazón de México: Sus negocios familiares.