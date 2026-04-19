Reunión en CDMX: ex trabajadores de AHMSA buscan pago de 80 mil pesos

Una comisión de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) viajará este lunes a la Ciudad de México con la expectativa de obtener una respuesta concreta que permita destrabar el pago de 80 mil pesos para más de 7 mil extrabajadores, como parte del llamado '5% histórico'.

El dirigente de los ex obreros en Coahuila, Juan Antonio Ruvalcaba Oviedo, informó que serán cuatro representantes quienes acudirán a la reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Bolaños López, encuentro que se da por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que el objetivo central es avanzar hacia una solución definitiva de este reclamo histórico, el cual ya fue formalizado mediante un escrito firmado por seis grupos de extrabajadores y entregado previamente al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.

Los ex obreros buscan que en esta mesa de trabajo se establezca una ruta clara para el pago, el cual beneficiaría a cerca de 7 mil 500 trabajadores que durante años han mantenido esta exigencia. Aunque el proceso ha sido lento, confían en que ahora sí exista una respuesta favorable.

Finalmente, Ruvalcaba Oviedo reiteró que mantienen la esperanza de que esta reunión represente un avance decisivo, al tratarse de un compromiso asumido desde campaña y respaldado por el Gobierno Federal.