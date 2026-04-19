Monclova invierte más de 23 millones en el CEIS de seguridad

Monclova, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la seguridad y consolidar un modelo integral de prevención y respuesta para las familias de Monclova y la Región Centro Desierto, el alcalde Carlos Villarreal supervisó el avance del Centro Integral de Seguridad (CEIS), proyecto que representa una inversión conjunta estatal y municipal superior a los 23 millones de pesos.

Esta obra forma parte del modelo de seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando capacidades y recursos para brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Durante el recorrido, se constató el progreso de este proyecto estratégico que próximamente entrará en operación y que integrará áreas como Inteligencia, Andrómeda, Academia, Policía Violeta, UNIF, Proximidad y Prevención, concentrando funciones clave en un solo espacio para mejorar la atención y respuesta ante situaciones de riesgo.

La seguridad se mantiene como una de las prioridades del Gobierno Municipal, a través de acciones coordinadas, inversión en infraestructura y el fortalecimiento de las corporaciones, con el propósito de generar entornos más seguros para las familias.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la relevancia de este proyecto para la región: "Este centro nos permite dar un paso importante en la manera en que atendemos la seguridad. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, estamos fortaleciendo nuestras capacidades para actuar con mayor rapidez, coordinación y cercanía con la gente", señaló.

El CEIS permitirá optimizar la operación de las áreas de seguridad y prevención, mejorar la coordinación interinstitucional y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía, consolidando a Monclova como una ciudad que avanza con orden, planeación y resultados en materia de seguridad.