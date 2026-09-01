Padres de familia mantienen cerrada la Escuela Año de Juárez por remodelación de baños

Por segundo día consecutivo permanece cerrada la Escuela Primaria Año de Juárez, luego de que padres de familia decidieron mantener el plantel tomado hasta que una constructora acuda a realizar trabajos de remodelación en los baños.

Los padres de familia señalaron que no permitirán la reapertura de la escuela de San Buenaventura mientras no exista una solución concreta a las condiciones en que se encuentran los servicios sanitarios, además de las deficiencias que previamente denunciaron en las instalaciones.

Corine Iridian Solís López, representante de la Asociación de Padres de Familia, explicó que la protesta tiene como principal objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

Los inconformes han exigido la intervención de las autoridades educativas para atender las necesidades del plantel y evitar que los alumnos continúen expuestos a instalaciones que consideran inadecuadas.

Entre sus principales demandas se encuentra la remodelación de los baños, así como la revisión de un salón cuyo techo presenta deterioro y que, de acuerdo con los padres, podría representar un riesgo para los estudiantes.

Los padres de familia advirtieron que mantendrán cerrado el plantel hasta que se concrete la intervención de una constructora y comiencen los trabajos que permitan mejorar las condiciones de la escuela.

La exigencia se mantiene mientras esperan una respuesta de las autoridades educativas y una solución que permita garantizar el regreso seguro de los alumnos a las aulas.