Acuerdos de seguridad permiten reapertura de la Escuela Primaria Año de Juárez

La Escuela Primaria Año de Juárez, de San Buenaventura, reabrió sus puertas este jueves, luego de permanecer cerrada durante tres días debido a las condiciones de seguridad del plantel.

Corine Iridian Solís López, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, informó que personal de Saltillo acudió al plantel, entre ellos arquitectos de Planeación y Desarrollo e integrantes del ICIFED, para reunirse con los padres de familia y atender las condiciones que habían generado preocupación.

Durante el encuentro, maestros y directivos participaron como testigos, mientras las autoridades y los padres establecieron acuerdos para atender las principales necesidades de la escuela.

Solís López explicó que se acordó realizar reparaciones en los techos en un plazo aproximado de 15 días, además de atender el drenaje, que se encuentra colapsado.

Respecto al salón que presenta mayores problemas, se informó que ya fue contemplado dentro de un presupuesto para 2027, por lo que los alumnos continuarán utilizando temporalmente un espacio habilitado mientras se concreta una rehabilitación integral.

Los padres de familia aceptaron la propuesta y acordaron que los estudiantes trabajarán a distancia durante aproximadamente dos semanas, mientras se realizan las reparaciones urgentes.

También se ofreció la instalación de baños móviles para mantener las actividades presenciales; sin embargo, los padres rechazaron esta alternativa y prefirieron que los alumnos permanecieran a distancia debido a la falta de sanitarios disponibles.

Durante este periodo, los maestros permanecerán en el plantel cumpliendo su horario laboral y avanzando en las actividades pendientes, además de mantener comunicación con los padres mediante los grupos de WhatsApp.

Los estudiantes únicamente acudirán para actividades específicas, como la entrega de libros o la presentación de exámenes, con una permanencia máxima de una hora debido a la falta de baños.

Solís López señaló que la principal exigencia de los padres es garantizar la seguridad de los alumnos.

"No pedíamos lujos, nada más pedíamos que la seguridad estuviera garantizada", expuso.

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia explicó que las condiciones de los techos y otras áreas del plantel representan una problemática que viene de años atrás y que ya había requerido reparaciones anteriormente.

Por ello, los padres solicitaron una rehabilitación completa de la escuela; sin embargo, reconocieron que ese proceso no puede concretarse de manera inmediata.

Ante esta situación, se acordó atender primero las necesidades más urgentes mediante las reparaciones programadas y continuar con las gestiones para concretar la rehabilitación integral del plantel.