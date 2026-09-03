Disputa familiar por herencia estaría detrás de protesta de Esteban

MONCLOVA, COAH. - La disputa familiar por una herencia estaría detrás de la protesta que este jueves protagonizó Esteban Pérez, un adulto con discapacidad visual, en la Plaza Principal de Monclova, de acuerdo con una fuente cercana a la familia.

Pérez se instaló en la Plaza Principal pese a las altas temperaturas y portó un cartel en el que acusó a su hermano de agredirlo y echarlo de su vivienda. Durante la manifestación solicitó la intervención y apoyo legal de las autoridades.

La fuente señaló que Pérez pertenece a una conocida familia de Monclova, a la que consideró exitosa; sin embargo, presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado por presuntas agresiones de su hermano, aunque el procedimiento se encuentra en curso y no existen, hasta ahora, elementos que permitan confirmar una agresión grave.

De acuerdo con la persona consultada, el conflicto está relacionado con un proceso legal por una herencia, lo que habría motivado a Pérez a plantarse en la Plaza Principal con la intención de "hacer enojar" a sus familiares.

Además, otro familiar de Pérez también habría presentado una denuncia en su contra por una situación relacionada con el mismo problema familiar.

La fuente rechazó que Pérez se encuentre en una situación de abandono y aseguró que mantiene contacto con familiares, además de contar con esposa, hijos y otros integrantes de su familia.

También indicó que el adulto mayor recibe apoyo del DIF Municipal y DIF Estatal mediante programas de alimentación, apoyo legal y capacitación.

Asimismo, se le brindó la oportunidad de participar en una escuela de capacitación y recibir acompañamiento relacionado con su discapacidad visual. Según la fuente, la discapacidad visual de Pérez estaría relacionada con la diabetes que padece.

La persona consultada consideró que el conflicto familiar debe mantenerse en el ámbito privado y que las acusaciones de violencia deben ser determinadas por las autoridades competentes.

Hasta ahora, la acusación de que Pérez fue golpeado por su hermano corresponde a su propia versión y forma parte de un procedimiento legal en curso. Por su parte, una fuente cercana a la familia atribuye la confrontación a la disputa por una herencia.