Fiscalía aún no recibe denuncia por presunta amenaza

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado aún no recibe una denuncia formal por la presunta amenaza contra los hijos de Cinthia García, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la dependencia en la Región Centro.

El funcionario señaló que hasta el momento tampoco existe una vista por parte de alguna autoridad jurisdiccional, específicamente del juez, respecto a la presunta amenaza.

Explicó que la asesoría jurídica de la víctima informó que presentará una denuncia por escrito y, una vez que sea recibida, la Fiscalía le dará el trámite correspondiente.

"En el momento que nosotros la recibamos...