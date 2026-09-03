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Coahuila

Fiscalía aún no recibe denuncia por presunta amenaza

La asesoría jurídica de Cinthia García anunció que presentará una denuncia formal. La Fiscalía evaluará las pruebas y tomará medidas de protección.

Por Gerardo Martínez - 03 septiembre, 2026 - 05:15 p.m.
Cinthia García denunció públicamente una presunta amenaza contra sus hijos tras salir de una audiencia.
Cinthia García denunció públicamente una presunta amenaza contra sus hijos tras salir de una audiencia.
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      MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado aún no recibe una denuncia formal por la presunta amenaza contra los hijos de Cinthia García, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la dependencia en la Región Centro.

      El funcionario señaló que hasta el momento tampoco existe una vista por parte de alguna autoridad jurisdiccional, específicamente del juez, respecto a la presunta amenaza.

      Explicó que la asesoría jurídica de la víctima informó que presentará una denuncia por escrito y, una vez que sea recibida, la Fiscalía le dará el trámite correspondiente.

      "En el momento que nosotros la recibamos...

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