Retiro de celulares, entre causas de intentos de suicidio

MONCLOVA, COAH. - Al menos cuatro adolescentes han sido detectados y atendidos tras intentar atentar contra su vida, casos que, de acuerdo con Tania Ibarra, directora de Proximidad Social, obedecen a diversos factores, entre ellos situaciones económicas y el retiro de equipos electrónicos por parte de sus padres.

La funcionaria informó que, con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, Proximidad Social retomó las sesiones y pláticas preventivas en planteles educativos de todos los niveles, como parte de la estrategia implementada desde el ciclo anterior.

Explicó que las actividades están dirigidas principalmente a estudiantes de nuevo ingreso a secundaria, a quienes se les aborda sobre prevención del bullying, sana convivencia, relaciones entre compañeros, drogas y adicciones.

En el caso de los alumnos de preparatoria, señaló que también se imparten pláticas sobre los distintos tipos de drogas y la manera en que son utilizadas entre los jóvenes.

Ibarra indicó que los estudiantes de nuevo ingreso se encuentran en una etapa de adaptación, mientras que los directivos y docentes trabajan en su integración y canalización a los programas correspondientes.

Casos de intentos de suicidio en adolescentes

Sobre los casos de adolescentes que han intentado atentar contra su vida, explicó que uno de ellos fue canalizado al hospital Amparo Pape, donde recibe atención, además de contar con seguimiento de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Precisó que Proximidad Social ha detectado cuatro casos que son atendidos mediante el Centro Estatal de Salud Mental (Cesame).

"Es multifactorial, pero la mayoría, pues son por conductas económicas o porque les quitan cualquier tipo de electrónica", señaló Ibarra.

Estrategias de prevención en escuelas

La directora destacó que las acciones preventivas continuarán durante el ciclo escolar, con el objetivo de abordar conductas de riesgo y promover una convivencia sana entre los estudiantes.