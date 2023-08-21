Coronan a Mariantelia I

ARTEAGA, COAH.- Mariantelia Torres fue coronada como reina del Adulto Mayor en el Pueblo Mágico de Arteaga durante la ceremonia en su honor, encabezada por la presidenta honoraria del DIF, Lupita Zamora, las representantes de las comunidades rurales eligieron al azar una rosa donde se sorteó el lugar de la Reina, Princesa y Duquesa.

Las adultas mayores representaron a comunidades rurales como Huachichil, Los Lirios, San Antonio, El Tunal y la cabecera municipal Arteaga; la ganadora acudirá al siguiente certamen estatal.

Lo anterior forma parte de las actividades que conmemora el mes del adulto mayor en el municipio junto a los talleres que se llevan a cabo dedicados a este sector de la población y se han realizado diversas actividades para celebrar durante agosto a los abuelos de dicho municipio.

En su discurso, la presidenta, Lupita Zamora, junto al alcalde Ramiro Duràn reiteró su compromiso para fortalecer las acciones en beneficio de los adultos mayores durante todo el año.