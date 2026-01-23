Castaños rinde homenaje a Ildefonso Fuentes en su natalicio

CASTAÑOS, COAHUILA.- Autoridades municipales de Castaños conmemoraron el 197 aniversario del natalicio del Coronel Ildefonso Fuentes, héroe nacional cuya vida y legado son ejemplo de valentía, integridad y amor por la patria.

La ceremonia se llevó a cabo en el busto del Coronel Ildefonso Fuentes, ubicado en la plaza que lleva su nombre en la colonia Independencia Sur, donde se reunieron autoridades, docentes y alumnos para rendir homenaje a uno de los personajes históricos más importantes de la región.

Durante el acto cívico se realizaron los honores a la bandera, así como la lectura de la reseña histórica del Coronel Ildefonso Fuentes, resaltando su destacada participación en la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, etapas fundamentales en la consolidación de la soberanía nacional. Posteriormente, las autoridades municipales colocaron una ofrenda floral en el busto del héroe nacional.

El Coronel Ildefonso Fuentes no fue únicamente un militar de alto valor estratégico, sino un coahuilense comprometido con su tiempo, un castañense orgulloso de sus raíces, que defendió con firmeza los ideales de libertad, justicia y soberanía. Su vida y obra representan un legado histórico que trasciende generaciones y llena de orgullo a la comunidad de Castaños.

Al recordar su natalicio, las autoridades destacaron que este tipo de actos no solo honran la memoria de los héroes nacionales, sino que fortalecen la identidad, los valores cívicos y el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

"Hoy recordamos a un hombre que con valentía y convicción defendió a México. Ser de Castaños y llevar su nombre en la historia nacional es motivo de profundo orgullo para nuestro municipio", expresó el Secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Garza.

Dirigiéndose a la comunidad estudiantil, se hizo un llamado a seguir el ejemplo del Coronel Ildefonso Fuentes:

"Jóvenes, ustedes son el futuro de México. Sigan el ejemplo del Coronel y trabajen con pasión y determinación por alcanzar sus metas; sean siempre honestos, solidarios y respetuosos de los demás", expresó.

Con este homenaje, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de preservar la memoria histórica, promover los valores cívicos y reconocer a los personajes que han dado identidad y grandeza al municipio y al país.