Frontera: Invitan a aprovechar vacantes laborales

FRONTERA, COAHUILA.- La regidora de Fomento Económico y Turismo de Ciudad Frontera, Yazmín Asís, dio a conocer que actualmente se encuentran disponibles diversas vacantes de empleo en empresas instaladas en el municipio, por lo que invitó a las personas que cuenten con el perfil y la experiencia requerida a acercarse y aprovechar estas oportunidades laborales.

Detalló que algunas de las empresas que están ofertando vacantes son Real Aloys, Quality Service, Constructora Calera, GG Trailers y General Steel Group, además de otras que requieren principalmente choferes de tracto camión y operadores especializados.

Asís explicó que, por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, se ha mantenido un acercamiento directo con el sector empresarial para apoyar y atender sus necesidades de personal, al mismo tiempo que se impulsa el empleo local. Señaló que las compañías solicitan perfiles como ingenieros de proyectos, ingenieros en diseño, ayudantes generales, inspectores de calidad, operadores de quinta rueda, choferes de tracto camión, supervisores de mantenimiento y supervisores de producción, entre otros.

Indicó que las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de Fomento Económico y Turismo en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, presentando su currículum o solicitud de empleo debidamente elaborada.

Finalmente, resaltó que las empresas ofrecen prestaciones de ley, además de apoyos en alimentación y transporte, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan integrarse al sector productivo de la región.