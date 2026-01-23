Frente frío número 30 provoca bajas temperaturas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú, a través de la Dirección de Protección Civil, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante el ingreso del frente frío número 30, impulsado por una onda gélida que provocará un marcado descenso en las temperaturas durante los próximos días, principalmente entre el domingo y lunes.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el sábado se presentará cielo nublado, temperaturas cercanas a los 14 grados y probabilidad de lluvia del 60 %.

A partir del domingo se prevé un descenso considerable, con temperaturas mínimas de hasta 1 grado y máximas de 11, mientras que para el lunes se estima una mínima de 0 grados y máxima de 9, condiciones por las que fue activado el operativo invernal "Por una Frontera sin Frío".

Como parte de este operativo, personal de Protección Civil, Seguridad Pública y Transporte y Vialidad realiza recorridos permanentes en colonias y sectores vulnerables para brindar resguardo a personas en situación de calle, así como apoyo directo a familias que enfrentan mayor riesgo por las bajas temperaturas. Se mantienen habilitados los albergues temporales en la Comandancia de Protección Civil y en el Gimnasio Municipal, que se reportan listos para recibir a quien lo requiera.

El director de Protección Civil y Bomberos, Abraham Palacios Cedillo, informó que se mantiene vigilancia y atención las 24 horas del día, y reiteró que la ciudadanía puede solicitar apoyo, traslados a albergues o reportar situaciones de riesgo a través del número 866 634 2990.

Finalmente, el Gobierno Municipal hizo un llamado a la población a abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños, adultos mayores y animales de compañía, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los canales oficiales, reiterando que en Frontera se trabaja con responsabilidad y cercanía para cuidar a las familias durante la temporada invernal.