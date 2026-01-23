San Buenaventura: Inicia construcción de carril de desaceleración para hospital

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El Coordinador General de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, acompañado del alcalde Javier Flores Rodríguez, supervisó los trabajos de construcción del carril de desaceleración en la entrada al municipio de San Buenaventura, una obra estratégica que fortalece la seguridad vial y la movilidad de las familias de la región.

Esta acción es resultado del respaldo y compromiso del Gobernador del Estado, el Ing. Manolo Jiménez Salinas, y forma parte de las obras complementarias al Hospital Rural No. 51 del IMSS Bienestar, cuya edificación avanza de manera paralela al desarrollo de la infraestructura sanitaria del municipio.

El carril de desaceleración se construye sobre la Carretera Federal 30, con una inversión aproximada de 2.5 millones de pesos, gestionada a través de Mejora Coahuila, y tiene como objetivo mejorar el acceso seguro para pacientes, personal médico y visitantes que acudan al hospital federal.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de San Buenaventura ha trabajado de manera coordinada durante el proceso de construcción del hospital, cumpliendo con la instalación de servicios primarios como agua potable, drenaje y energía eléctrica, y avanzando ahora en la adecuación vial necesaria para garantizar una circulación ordenada y segura.

Gabriel Elizondo estuvo acompañado por Ignacio Adolfo Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, quien explicó los avances del proceso de obra que el Gobierno del Estado y el Municipio de San Buenaventura ejercen para mejorar dicho tramo de la carretera estatal 30 que detona el crecimiento de la ciudad, eleva la calidad de los servicios de salud y brinda mayor seguridad a las familias de San Buenaventura y la región centro de Coahuila.