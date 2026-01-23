Inconformidad por posible remoción de intendente en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Padres de familia del jardín de niños Florecitas, ubicado en la colonia Roma de Ciudad Frontera, manifestaron su molestia en contra de la exdirectora del plantel, Mayra Ledezma, a quien señalan de intentar retirar a la intendente Ana Gaytán, trabajadora que por años ha formado parte de la comunidad educativa.

La inconformidad fue expresada mediante la colocación de una manta a las afueras del kínder, como medida de protesta y para visibilizar su desacuerdo ante lo que consideran una decisión injusta que afecta directamente la estabilidad y bienestar de sus hijos.

De acuerdo con los padres, Ana Gaytán ha desempeñado su labor durante 19 años dentro de la institución, destacando por su compromiso, responsabilidad y cercanía con los alumnos, lo que la ha convertido en una figura de confianza para las familias. Señalaron que su permanencia es fundamental no solo para el mantenimiento del plantel, sino también para la seguridad y tranquilidad de los menores.

En un escrito dirigido a las autoridades educativas, los padres expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la intendente sea removida, ya que esto, aseguraron, podría afectar la continuidad educativa y emocional de los niños. Asimismo, dejaron en claro su negativa a aceptar cambios constantes de personal que no sea de su confianza.

Los manifestantes solicitaron que se reconsidere cualquier decisión que implique la salida de Ana Gaytán y que se tome en cuenta la opinión de los padres de familia, quienes aseguran ser testigos directos del impacto positivo de su trabajo dentro del jardín de niños.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido una postura oficial sobre esta situación, mientras los padres reiteraron que continuarán alzando la voz para defender lo que consideran justo para la comunidad escolar del kínder Florecitas.