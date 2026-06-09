Paulina Jáuregui es coronada Reina de la Feria Regional de Castaños

CASTAÑOS, COAH.- En un ambiente de entusiasmo, orgullo y tradición, el Gobierno Municipal de Castaños realizó la elección de la Corte Real de la 56 Feria Regional, una de las festividades más representativas y esperadas por las familias del municipio.

Tras el proceso de deliberación, Paulina Jáuregui Rivera, representante del sector Obrero, fue elegida como Reina de la 56 Feria Regional de Castaños. Asimismo, María José Carrillo Zamora, representante del sector Popular, obtuvo el nombramiento de Princesa, mientras que Karla Azeneth Torres Montelongo, representante del sector Campesino, fue designada Duquesa.

Durante el evento se reconoció la participación de todas las candidatas, quienes contribuyeron al fortalecimiento de una celebración que por más de cinco décadas ha sido parte fundamental de la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes de Castaños.

La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, destacó que la Feria Regional representa mucho más que una celebración popular, al convertirse en un espacio de convivencia familiar y promoción de las tradiciones que distinguen al municipio. "Estas festividades forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad como castañenses. Son eventos que unen a las familias, impulsan nuestras tradiciones y permiten que las nuevas generaciones conozcan y valoren las costumbres que nos distinguen como comunidad", expresó.

La edil felicitó a las integrantes de la nueva Corte Real y las exhortó a representar con orgullo al municipio durante las actividades que integran la feria. Asimismo, invitó a la ciudadanía y a los visitantes de la región a sumarse a las festividades, las cuales buscan fomentar la convivencia social y preservar las costumbres que forman parte de la historia de Castaños. "Queremos que las familias disfruten de cada uno de los eventos que hemos preparado con mucho entusiasmo. Los invitamos a vivir esta gran celebración, a convivir, a fortalecer nuestras tradiciones y a compartir momentos inolvidables en un ambiente de alegría y sana convivencia", señaló.

La ceremonia de coronación de la nueva Corte Real se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en las instalaciones de la feria, ubicadas sobre la calle Nicolás Bravo, en la colonia Independencia, donde se espera la asistencia de numerosas familias y visitantes para presenciar uno de los eventos más emblemáticos de la tradicional Feria Regional de Castaños.