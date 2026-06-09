Sufre sacerdote paro cardíaco

SALTILLO, Coahuila.- La Diócesis de Saltillo informó este lunes que Mons. Humberto González, rector del templo Padre Nuestro, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de presentar complicaciones durante su hospitalización por una infección urinaria.

De acuerdo con el comunicado emitido por la autoridad eclesiástica, durante la noche el sacerdote registró una disminución importante de la presión arterial que derivó en un paro cardíaco de corta duración.

La situación fue atendida de manera inmediata por el personal médico, cuya intervención permitió estabilizar al paciente y continuar con su tratamiento.

Como parte de la atención especializada que recibe, a Mons. Humberto González le fue colocado un marcapasos y actualmente permanece bajo sedación en terapia intensiva. Los médicos mantienen expectativas favorables y esperan que, una vez retirada la sedación, pueda confirmarse la ausencia de secuelas de consideración.

Ante esta situación, la Diócesis de Saltillo hizo un llamado a la comunidad católica a intensificar las oraciones por la salud y pronta recuperación del sacerdote, encomendándolo a la misericordia de Dios.

Asimismo, solicitó plegarias por el personal médico responsable de su atención, para que cuente con sabiduría y fortaleza en el desempeño de su labor.

La Iglesia diocesana también pidió la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, bajo la advocación de Salud de los Enfermos, para acompañar a Mons. Humberto durante su proceso de recuperación.