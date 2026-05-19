Escuela Chamizal suspende clases presenciales por corto circuito; 414 alumnos toman clases a distancia

La Escuela Chamizal envió este martes a 414 estudiantes a clases a distancia, luego de que un corto circuito registrado en el medidor dejara sin energía eléctrica al plantel.

Luis Alberto Rivas Aguilar, director de la institución, informó que el incidente ocurrió ayer alrededor de las 11:15 de la mañana, situación que provocó la suspensión de actividades presenciales debido a que los sistemas eléctricos dejaron de funcionar.

Ante la falta de electricidad, padres de familia acudieron por sus hijos, ya que no era posible continuar con las labores escolares de manera normal.

El directivo explicó que este día los alumnos trabajan desde casa, mientras personal especializado revisa el cableado eléctrico al interior de la escuela para descartar mayores afectaciones.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el problema se originó por una sobrecarga de energía en el medidor, donde además las altas temperaturas habrían influido en la falla.

Rivas Aguilar señaló que actualmente el suministro eléctrico ya fue restablecido; sin embargo, durante el transcurso del día continuarán las inspecciones correspondientes para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Consecuencias económicas de la falla

Asimismo, indicó que la escuela tuvo que erogar alrededor de 24 mil pesos para atender la situación, recursos obtenidos de fondos propios y de actividades escolares realizadas por la institución.

Finalmente, expresó que esperan que mañana las clases presenciales se reanuden de manera normal para los 414 estudiantes.