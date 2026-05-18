Arturo Valdés Pérez presenta sorteo por el Día de las Madres en Monclova

La Cámara Nacional de Comercio realizará este jueves 21 de mayo el sorteo Festejando a Mamá, que se realizó con motivo del Día de las Madres, en el que se rifará un viaje a Cancún para dos personas como premio principal, además de 70 obsequios donados por comerciantes y patrocinadores participantes.

El presidente de CANACO, Arturo Valdés Pérez, informó que el evento se efectuará este jueves a las 3 de la tarde en las instalaciones de la Cámara de Comercio y estará abierto al público en general. "Ya estamos listos para el sorteo, los boletos ya se repartieron todos y claro que estamos preparados para llevarlo a cabo".

El primer premio de sorteo consiste en un viaje a Cancún de cuatro días y tres noches para dos personas, así como 70 premios más que fueron aportados por los negocios participantes y consisten en electrodomésticos y otros más.

De acuerdo con el dirigente empresarial, en esta edición se distribuyeron 47 mil boletos entre clientes de 60 establecimientos afiliados, quienes los entregaron como incentivo de compra durante las celebraciones por el Día de las Madres. "Fue una estrategia para motivar nuestras ventas y también de agradecer la confianza de nuestros clientes, a quienes se les entregaba un boleto con la oportunidad de ganarse un viaje a la playa o alguno de los premios, al realizar compras con ellos".

Destacó que el objetivo de la actividad se cumplió al lograr una amplia participación de los comerciantes y consumidores, además de fortalecer el movimiento comercial en la ciudad. "Estamos muy contentos porque cada vez crece más este sorteo y es una manera de devolverle algo a nuestros clientes, porque nosotros nos debemos a ellos", indicó.