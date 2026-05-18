Senasica concluye barrido sanitario en Castaños: se dirige a San Juan de Sabinas

Tras concluir con el barrido sanitario y la vacunación preventiva del ganado en Castaños, municipio donde se detectó el primer caso de gusano barrenador en Coahuila, personal del Senasica se trasladará a la región Carbonífera luego de la aparición del primer caso en San Juan de Sabinas.

El presidente de la Asociación Ganadera de Castaños, Marco Antonio Rodríguez Galaz, dijo que este fin de semana las brigadas federales finalizaron las acciones de inspección y atención en ese municipio, con el operativo de barrido para la vacunación de ganado de manera preventiva.

"La gente que viene de Gobierno Federal ya terminó el barrido en municipio de Castaños, ahora se movilizarán a la región Carbonífera para instalarse en un centro en la ciudad de Sabinas, para aplicar el mismo protocolo ante la aparición del primer caso en el municipio de San Juan de Sabinas".

Informó que el protocolo sanitario contempla una segunda etapa de revisión, la cual se realizará entre los meses de julio y agosto para verificar que no existan nuevos contagios o rebrotes en el ganado.

"Luego daremos a conocer el seguimiento que se dé, porque van a venir a los dos o tres meses, para hacer un segundo barrido y tomar muestras, por lo pronto se van a trasladar para Sabinas".

El representante del sector ganadero destacó que las acciones de Senasica buscan frenar el avance del gusano barrenador, cuya presencia ya se ha confirmado en diversos municipios de Coahuila, entre ellos Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Castaños y recientemente San Juan de Sabinas.