INE realiza voto anticipado en Monclova: 10 personas con discapacidad participan

El Instituto Nacional Electoral realizó este lunes el voto anticipado, en el que se incluyeron bajo este concepto 10 personas del 03 Distrito Electoral, por lo que personal del organismo acudió directamente a los domicilios de ciudadanos con discapacidad y de sus cuidadores para garantizarles el acceso al proceso electoral.

"Hoy iniciamos el periodo del voto anticipado, en todas las juntas distritales de Coahuila se realizará del 18 al 24 de mayo, pero aquí, como son pocas personas, las 10 votaciones se efectuarán este mismo día", así lo indicó Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital del INE, Erika Balderas.

Explicó que el personal electoral fue dividido en dos rutas, una en Monclova, donde se concentran nueve votantes, y otra hacia el municipio de Guerrero, donde se encuentra una persona más inscrita en este esquema.

Antes de iniciar los recorridos, funcionarios del INE abrieron la bodega electoral para extraer las boletas y sobres previamente resguardados, mismos que fueron entregados por el Consejo Local desde el pasado 16 de mayo.

Cada brigada trasladó el material electoral necesario para asegurar la legalidad y secrecía del sufragio, incluyendo mamparas especiales, marcadoras de credencial y los listados nominales correspondientes.

Una vez emitidos, todos los votos permanecerán sellados y bajo resguardo en la bodega electoral hasta el 7 de junio, día en que serán abiertos y contabilizados durante la jornada de escrutinio y cómputo.