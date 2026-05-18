Ayuntamiento de Monclova lanza programa de salud para jóvenes

El Ayuntamiento de Monclova, a través de la Dirección de Salud Municipal, inició un programa de pláticas preventivas dirigido a estudiantes de secundaria, con el objetivo de fortalecer la información y orientación de los jóvenes en temas relacionados con la salud y la toma de decisiones responsables.

Las actividades comenzaron esta semana en la Secundaria No. 35, donde personal de salud impartió charlas enfocadas en hábitos saludables, higiene bucal, pediculosis, prevención del suicidio, abuso de sustancias y educación sexual integral.

De acuerdo con las autoridades municipales, uno de los principales objetivos del programa es acercar información clara y accesible sobre salud sexual y reproductiva, con la finalidad de contribuir a la prevención de embarazos en adolescentes y fomentar una cultura de autocuidado entre las y los estudiantes.

Asimismo, se destacó que estas acciones buscan brindar a los jóvenes herramientas e información confiable que les permitan tomar decisiones informadas respecto a su salud física, emocional y su desarrollo personal. El programa forma parte de una estrategia municipal de prevención impulsada por la Dirección de Salud Municipal, mediante la cual se pretende llevar servicios y orientación de primera mano directamente a los planteles educativos de la ciudad.

Autoridades señalaron que las pláticas continuarán en otras instituciones educativas como parte de las acciones preventivas que se desarrollan en beneficio de la población estudiantil de Monclova.