Costos de acceso a parques turísticos en Cuatro Ciénegas son cuestionados tras clausura

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La reciente clausura del Río Mezquites por parte de autoridades federales ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron los costos de acceso a los parques turísticos y las restricciones impuestas a los visitantes. Sin embargo, para el sector turístico local, la medida y el modelo actual responden a una necesidad urgente de conservación.

El touroperador de Cuatro Ciénegas, Humberto Huerta, afirmó que quienes celebran el cierre del afluente desconocen el impacto económico que esta decisión representa para la comunidad, ya que cerca del 80 por ciento de las familias dependen directamente del turismo.

"Las críticas malinchistas se deben a cómo se cambió el rumbo turístico del pueblo de forma ordenada", señaló, al recordar que anteriormente predominaba un turismo masivo y regional que carecía de cultura ambiental. "Por 30 pesos entraban, dejaban muchos desechos y aquello era prácticamente una cantina al cielo abierto", expuso.

Huerta explicó que, ante ese panorama, se implementaron estrategias de conservación que hoy rigen la actividad turística en el municipio, con el objetivo de proteger el ecosistema único de la región.

Respecto a los señalamientos sobre los costos, el touroperador reconoció que visitar Cuatro Ciénegas puede resultar más caro en comparación con destinos de playa como Mazatlán, pero subrayó que se trata de experiencias completamente distintas.

"Sí, puede ser más caro, pero son destinos diferentes. Aquí hablamos de conservación, de cuidado y de proteger de manera ordenada los recursos naturales", indicó.

Las críticas en plataformas digitales también se han centrado en la prohibición de ingresar alimentos y bebidas a los parques, lo que obliga a los visitantes a consumir dentro de los sitios turísticos. No obstante, operadores aseguran que estas medidas forman parte de un esquema integral para reducir el impacto ambiental y garantizar la preservación del área.

El cierre del Río Mezquites no solo ha reavivado el debate sobre el acceso y los costos del turismo en Cuatro Ciénegas, sino que también ha puesto en evidencia la tensión entre la conservación ambiental y la economía local, en un destino considerado uno de los más importantes por su biodiversidad en el país.