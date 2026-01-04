Rosca de Reyes en Saltillo: precios elevados para la celebración

SALTILLO, COAHUILA.- A horas de la celebración del Día de Reyes Magos, que se conmemora este 6 de enero, las familias saltillenses enfrentan un panorama de precios elevados en la tradicional Rosca de Reyes, reflejo de un incremento generalizado en este producto emblemático de la temporada.

Los rangos de precios muestran variaciones notables comparados con años anteriores, lo que ha llamado la atención de consumidores y economistas locales.

La ya iniciada venta de Rosca de Reyes en Saltillo revela que los costos para este 2026 oscilan en aproximadamente de 300 hasta más de 500 pesos, dependiendo del tamaño, ingredientes y tipo de preparación.

Versiones más sencillas y tradicionales se ubican cerca del extremo inferior de este rango, mientras que opciones con rellenos o sabores adicionales alcanzan precios significativamente superiores, llegando incluso hasta los $650 pesos.

Este incremento se enmarca en una tendencia más amplia de alza de precios en productos tradicionales para la temporada. Estudios recientes han señalado que, en todo México, los costos de la Rosca de Reyes han registrado incrementos respecto al año pasado, con versiones básicas desde 290 pesos hasta casi 950 pesos para productos gourmet.

A pesar de la preocupación por los precios, la tradición culinaria no ha disminuido en popularidad: las familias continúan realizando pedidos anticipados para asegurar su Rosca de Reyes para la celebración, un ritual que simboliza unión familiar y fe, más allá de los desafíos económicos del momento.

