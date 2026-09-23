En Frontera 800 familias se beneficiarán con regularización de viviendas

Autoridades estatales iniciaron un ejercicio de cotejo entre el plano autorizado por el Municipio de Frontera y la documentación que poseen habitantes de la colonia Diana Laura, con el objetivo de avanzar hacia la regularización de sus viviendas.

Andrés Garza Martínez, encargado de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, explicó que durante la jornada se busca identificar la manzana y el lote que ocupa cada familia, además de verificar que la información corresponda con el plano autorizado.

Señaló que, aunque por el momento los habitantes no necesitan presentar documentación para ser atendidos, es recomendable que cuenten con algún documento legal que permita acreditar la posesión de sus viviendas. "En este momento nada, simplemente tener conocimiento de en qué manzana o lote están. Pero, si es posible, de preferencia que traigan algún documento legal para poder estar seguros de esa información que nos están diciendo ellos", explicó.

Garza Martínez reconoció que la colonia enfrenta desde hace años una situación jurídica particular debido a las condiciones de su asentamiento, por lo que el proceso de regularización requiere avanzar mediante distintas etapas. Estimó que alrededor de 800 familias podrían resultar beneficiadas con este proceso.

Detalló que, una vez concluido el ejercicio de cotejo, se reunirán los requisitos necesarios para iniciar un procedimiento legal que permita buscar la regularización colectiva de la colonia. "Muy seguramente vamos a tener que iniciar un procedimiento legal para poder lograr la regularización", indicó.

Explicó que dicho procedimiento contempla el acompañamiento y asesoramiento de las instancias correspondientes de Gobierno, con la finalidad de que, una vez reconocida legalmente la propiedad, los habitantes puedan estar en condiciones de obtener sus escrituras. El funcionario señaló que este tipo de acciones no se limita a Frontera, pues la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial trabaja en asentamientos con problemáticas similares en distintas regiones de Coahuila. "Estamos en todo el estado trabajando en este tipo de situaciones que existen en todas las regiones", afirmó.

Sobre las diferencias que se han presentado entre algunos habitantes respecto a sus demandas, Garza Martínez consideró que la situación es comprensible debido a los años que las familias han vivido sin certeza jurídica. Reconoció que existe desesperación entre algunos residentes por resolver su situación patrimonial, pero sostuvo que el objetivo es mantener el diálogo con la ciudadanía y avanzar en acuerdos que permitan concretar la regularización.