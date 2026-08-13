Vecina buscó adoptar un perro de Frichem

CASTAÑOS, Coah. - Una vecina de la colonia Libertad Oriente, en Castaños, relató que hace aproximadamente dos semanas contactó a la Fundación Frichem con la intención de adoptar un perro, pero dejó de recibir respuesta.

Naila, habitante del sector, explicó que inicialmente confió en la labor de la fundación al observar las publicaciones de animales disponibles para adopción.

"Algo que tú confías, que ves: ´ay, qué bonito, están salvando perritos´, y de repente no los maltratan y les hacen muchas cosas", expresó.

La vecina señaló que envió mensajes para conocer a los perros que estaban disponibles, pero posteriormente dejó de recibir respuesta por parte de la fundación.

Como habitante de la zona, dijo desconocer con precisión cuánto tiempo llevaban los animales en el lugar, aunque consideró que permanecían ahí desde hacía tiempo.

También recordó que, anteriormente, el sitio había sido reportado por los malos olores que emanaban del inmueble.

"Ya los habían reportado una vez en que olía muy feo", comentó.

Naila agregó que su abuelo vive cerca del lugar y que los olores eran perceptibles en los alrededores.

El testimonio se suma a las denuncias y cuestionamientos surgidos tras el aseguramiento de 63 perros de la Fundación Frichem, cuyos casos ahora son atendidos por rescatistas y autoridades.