Fomento económico: Emprendedores apuestan por el crecimiento de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La apertura de nuevos negocios en San Buenaventura durante esta semana refleja la confianza que emprendedores e inversionistas tienen en el desarrollo económico sostenido del municipio, así lo afirmó el director de Fomento Económico, Rolando Salas Hernández.

Entre las nuevas inauguraciones destaca una forrajera en la colonia Amalia Solórzano, además de otros establecimientos impulsados tanto por emprendedores locales como foráneos. Todos ellos, aseguró Salas Hernández, han decidido apostar por San Buenaventura al ver en el municipio un lugar con potencial de crecimiento y oportunidad.

"A los emprendedores les decimos que se acerquen a San Buenaventura, que lo vean como un lugar donde su negocio pueda prosperar, que les vaya bien y que traiga beneficio a los habitantes generando empleo, fortaleciendo la economía local", expresó el funcionario.

De cara al segundo semestre del año, el municipio busca redoblar esfuerzos para atraer más inversiones y fomentar el emprendimiento, no solo en la cabecera municipal, sino también en las comunidades rurales.

Parte de esta estrategia, indicó Salas Hernández, incluye fortalecer la capacitación en los 13 ejidos, con el objetivo de preparar a sus habitantes para montar y sostener un negocio propio que impacte positivamente en su entorno.

"El crecimiento económico no solo se ve en la zona urbana; estamos trabajando para que el desarrollo también llegue a las áreas rurales, con herramientas, conocimientos y apoyo para quienes deseen emprender", añadió.

La dirección de Fomento Económico continuará impulsando programas y alianzas estratégicas que motiven la participación ciudadana, generen empleo y consoliden a San Buenaventura como un polo atractivo para invertir.